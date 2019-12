BILDER-WOCH : Frauengemeinschaft spendet für Kirchensanierung

kfd Bleialf, Jubiläum und Spende. Foto: Marga Berkels

Bleialf Die Katholische Frauengemeinschaft Bleialf hat ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Am Jubiläumstag konnte man einen Scheck über 800 Euro für die notwendige Kirchenrenovierung in Bleialf an Pastor Jochen Kohr überreichen.

Die Summe stammt aus einem Plätzchenverkauf, für den viele Frauen jede Menge tolles Gebäck hergestellt hatten. Gemeinsam anpacken für einen guten Zweck – das ist das Motto der Frauengruppe bei allen Aktionen.