Fastnacht Bitburg : Frauenpower und Amis auf der Lauer

Rein in den Trubel, gleich folgt der Jubel: Die Weiber schnattern und ergattern dann den Schlüssel der Macht. Wie immer, wäre ja auch gelacht. Foto: Dagmar Dettmer

Bitburg Sie flattert wieder am Mast lose, die große Unterhose. Das Wahrzeichen der Möhnen ist das Signal: Bitburg feiert ab jetzt Karneval. Der Sturm aufs Rathaus ist geglückt. Die Narren tanzen wie verrückt.

Diese Möhnen, die schönen, die die Weiberfastnacht in Bitburg rocken. Die hauen einen echt von den Socken. Erfahrene Revolutionärrinen wie diesen, kann selbst Nieselregen nicht den Spaß vermiesen. Vermeintlich arglos schunkeln sie sich die Fußgängerzone bergauf. Aber die Weiber haben’s richtig drauf. Nicht auf den Hund, auf den Affen sind sie gekommen. Ihr neuer Geselle macht Stimmung. Da guckt die Rathausmannschaft ganz schön benommen.

Die helfen dem Bürgermeister Jahr für Jahr. Seine Freunde aus Amerika. Die geben alles, rennen geschwinnt. Doch am Ende sieht’s so aus: Die schnellste Möhne gewinnt. Zuvor haben sie gesagt, was ihnen wichtig ist. Der Petersplatz sei etwas grau geraten, da müsse der Bürgermeister mal ran an den Spaten. So, wie es ist, sei’s Mist. Aber mit ein paar Blumen schön, könnte man es anders sehen.

Info Richtig wichtig De Zuch kütt: Aber sicher dat und der läuft dieses Jahr wieder glatt so wie immer: von Auf dem Stock durch die Trierer Straße und die Hauptstraße rauf. Schnauf! Und ist das gelungen, wird weitergesungen. Hier ist überall was los. Ganz Bitburg im Zeichen der großen Unterhos’.

Der Bürgermeister wiederum, ist ja auch nicht dumm. Hat die Möhnen von Herzen gern und freut sich schon, wenn er sie nahen hört aus der Fern. „Drum liebe Möhnen verleihe ich euch in diesem Moment ein Lüftungsdauer-Abonoment.“ Was es damit auf sich hat, ist schnell erklärt: Der Sitzungssaal hat keine Klimaanlage, was das denken erschwert. Der Stadtrat will auch lieber keine, Fensteröffnen reiche, da tut jeder das seine. Und für Kandels ist klar, wer stündlich lüftet: die Möhnen – sonst müfft et.

So geht das zwischen den Machtinhabern und den Revolutionärrinnen hin und her – man meint es sei Plauderstunde. Vielleicht noch ein Sektchen, bitte sehr. Doch dann die Kunde: „Wollt’ ihr den Schlüssel ergattern, hört auf zu Schnattern.“ Gesagt, getan und die Röcke gerafft. So haben sie es auch dieses Mal wieder geschafft. Das Rathaus ist in Weiberhand, die Musik läuft, der Saal tobt: Für gute Vorbereitung ist die Rathausmannschaft bekannt.