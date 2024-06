Frauenquoten nach der Wahl Kommunalpolitik in der Eifel wird (etwas) weiblicher

Frauen sind in Gremien unterrepräsentiert. So viel steht fest. Rein statistisch würde nur eine Quote von 50 Prozent oder mehr bedeuten, dass die Verteilung ausgeglichen ist. So gut haben wir in Mathe aufgepasst. Nur: Keiner der Räte im Eifelkreis und im Landkreis Vulkaneifel erreicht diesen Wert.