Freizeit : Freibad Bollendorf öffnet

Bollendorf (red) Die Freibadsaison in Bollendorf beginnt am Mittwoch, 29. Mai. Das Bad hat an Schultagen von 13 bis 19 Uhr und an schulfreien Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zur Saisoneröffnung ist am Mittwoch, 29. Mai, der Eintritt frei.