„Bürger vermissen es“ Baustellenbesuch: Wann das Kyllburger Freibad fertig sein soll (Fotos)

Es war ein dramatisches Pfingstwochenende in Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg): Das Hochwasser traf das Freibad so hart, dass es geschlossen werden musste. Das Wasser stand teilweise 1,40 Meter hoch in Gebäuden und beschädigte diese. Das Bild nach dem Hochwasser: verschlammte Becken, sich lösende Folien, zerstörte Technik. Bis 2026 bleibt das Bad wegen der Sanierung wohl geschlossen.