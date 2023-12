Größtes Projekt im Bitburger Land Kyllburger Freibad wird erst später fertig: Was für knapp 7 Millionen Euro geboten wird

Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Mit Blick auf den Kalender ist das leicht zu beantworten, dauert noch einige Monate. Mit Blick auf das Wetter ... na ja, hoffen wir das beste. Und in Bezug auf das Freibad in Kyllburg? Da dauert es noch einen Sommer länger, bis es mal wieder so richtig wird.