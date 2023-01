Plan steht : 7-Millionen-Projekt Freibad Kyllburg: Jetzt steht fest, wann eröffnet werden soll

Freibad Kyllburg: Wie auf diesen Musterbildern soll auch das Bad in Kyllburg in Zukunft aussehen. Die Entwürfe stammen aus anderen Bädern. Foto: TV/VG Bitburger Land

Kyllburg Händeringend warten die Menschen in der VG Bitburger Land auf die Eröffnung des Freibades in Kyllburg. Jetzt gibt es einen Plan, wann das Millionenprojekt abgeschlossen sein – und wie genau es aussehen soll.

Das sollte sich ändern – durch das größte Investitionsprojekt in der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Wie viel die Sanierung den Menschen bedeutet wurde immer wieder deutlich. Beispiel: In einer Sitzung des VG-Rats vor einem Jahr in Badem, bei der der neue Haushalt beschlossen wurde, kamen bei den Aussprachen zum finanziell größten Punkt (dazu später mehr) auch Gefühle auf. Man verbinde damit Kindheitserinnerungen, sagte die Sprecherin einer politischen Fraktion. Und wolle, dass auch die künftigen Generationen solche im Freibad Kyllburg sammeln könnten.

So soll das Bad in Zukunft aussehen

Schauen wir uns diesen Plan genauer an, beginnend mit den wichtigsten Elementen: den Becken. Vier sind geplant, vom Eingang an beginnend mit dem Sprungbecken, das über Sprungbretter aus einem und drei Metern verfügen soll. Es folgt das Schwimmbecken, in dem Platz für fünf Bahnen geschaffen werden sollen. Sitzbänke trennen dieses vom großen Nichtschwimmerbecken mit dem Highlight einer Rutsche. Ebenfalls geplant sind eine Schaukelbucht und ein Bodensprudler. Den Abschluss bietet, etwas abseits gelegen, ein Kinderplanschbecken. Auf den Liegewiesen sind ein Beachvolleyballplatz und Tischtennisplatten geplant. Außerdem soll ein Gebäude errichtet werden, das unter anderem Duschen, Toiletten und Technik beinhaltet. Diese Pläne werden aktuell noch von Fachbehörden geprüft, bei der Verwaltung ist man jedoch, das erklärt Sachbearbeiter Philipp Francois, „sehr hoffnungsvoll, da es in den Vorabstimmungen keinerlei Kritik gab“.