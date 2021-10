Umwelt und Infrastruktur : Warum das Kyllburger Schwimmbad wohl vor 2023 nicht öffnen wird

Das Freibad in Kyllburg macht auch drei Monate nach der Flut noch einen üblen E indruck. Foto: TV/Christian Altmayer

Kyllburg Die Flut hat so große Schäden angerichtet, dass die alte Planung zur Sanierung des Freibads in Kyllburg hinfällig ist. Was alles passieren muss und wann Schwimmer dort wieder ihre Bahnen ziehen können: