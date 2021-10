Umwelt und Infrastruktur : Kyllburger Bad wird vor 2023 nicht öffnen

Das Freibad in Kyllburg macht auch drei Monate nach der Flut noch einen üblen E indruck. Foto: TV/Christian Altmayer

Kyllburg Die Verbandsgemeinde Bitburger Land will das Freibad in Kyllburg seit Jahren sanieren. Die Flut allerdings hat nun so große Schäden angerichtet, dass die alte Planung wohl hinfällig ist. Vor 2023 rechnet niemand mehr damit, dass das Bad öffnet.