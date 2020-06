Ab ins Wasser : Freibad Kyllburg öffnet Tore

KYLLBURG (uhe) Am heutigen Montag öffnet auch das Freibad in Kyllburg wieder, allerdings unter Auflagen. So ist die Einrichtung zunächst täglich nur in zwei Blöcken 10 zehn bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Während dieser Zeiten dürfen dann auch maximal nur 100 Besucher ins Bad. Um einen geregelten Ablaufs sichern, müssen sich Besucher bis zu zwei Tage vorher kostenlos online unter bitburgerland.de einen Platz reservieren. Bei Ein- und Auslass sind die Reservierung sowie die Ausweisdokumente der Badegäste zur Überprüfung der Daten bereitzuhalten. Zudem gelten Abstandsregeln und zusätzlich im Bereich der Umkleiden, der Toiletten und des Kiosks auch Maskenpflicht. Foto: Uwe Hentschel