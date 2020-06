Freibäder : Freibad Prüm: Mehr Besucher, andere Reservierung

Foto: Linden Fritz-Peter

Prüm Corona macht alles komplizierter – auch eine so harmlose Freizeitaktivität wie den Schwimmbadbesuch. Das gilt auch in Prüm: Nach der Öffnung des Waldfreibads mit der dazu notwendigen Reservierung per Anruf (der TV berichtete) hat die Verbandsgemeinde (VG) inzwischen den Vorgang geändert.

Die erste und für viele erfreuliche Nachricht dabei: Von jetzt an dürfen, in weiterhin zwei Schichten, nicht mehr nur 50 Besucher für je zwei Stunden ins Bad, sondern 100. Allerdings sollen die sich nicht mehr per Telefon registrieren lassen, sondern müssen auf die Internetseite des Bads gehen. Die Adresse: www.schwimmbad-pruem.de.

Dort führt ein Link zur Registrierung. Im Anschluss versendet die Verbandsgemeinde dann einen QR-Code. Diesen Code zeigt man an der Kasse, um Zutritt zu erhalten. Wer ohne Mobiltelefon zum Freibad kommt, soll den Code als Ausdruck bereithalten. Die Zutrittsberechtigungen können jeweils drei Tage im Voraus gebucht werden. Pro Buchung kann man fünf Personen anmelden.