Kein Schwimmen ohne Anmeldung : Freibadsaison in Prüm: läuft

Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm Mittlerweile haben fast alle Freibäder in der Eifel wieder geöffnet. Als eines der Ersten startete das Waldfreibad in Prüm in die Saison.

Seit gut zwei Wochen können Schwimmer dort wieder ins Becken springen. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es ein paar Regeln, an die man sich natürlich auch dort halten muss. Schwimmmeister Rainer Raskopp erklärt: „Um bei uns schwimmen zu dürfen, muss man sich vorher anmelden. Das geht am einfachsten online über unsere Internetseite.“

Dort könne man dann bis zu drei Tage im Voraus eines der beiden Zeitfenster (siehe Info) wählen, in dem man das Bad besuchen möchte und bekommt dann eine E-Mail mit QR-Code zugeschickt, die man auf dem Handy oder ausgedruckt zum Termin mitbringen muss. „Das funktioniert sehr gut, 99 Prozent aller Gäste nutzen das Online-System“, sagt Raskopp. Alternativ könne man allerdings auch so vorbeikommen und ein Formular vor Ort ausfüllen. Damit es nicht zu voll wird, dürfen zudem immer nur 100 Menschen gleichzeitig im Freibad sein – doppelt so viel wie zu Beginn.

Info Die Öffnungszeiten der Schwimmbäder Das Cascade-Freibad Bitburg hat täglich bei gutem Wetter von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet. Das Waldfreibad Prüm öffnet täglich bei gutem Wetter von 13 bis 15 Uhr (außer mittwochs) und von 16 bis 18 Uhr. Die Zeitfenster sollen laut Schwimmmeister Rainer Rasskopp in der Ferienzeit auf jeweils 4 Stunden verlängert werden. Die Pausen werden genutzt, um das Bad zu reinigen und zu desinfizieren.

Im Gebäude müsse den Bestimmungen nach eine Maske getragen werden, im Freien könne man sie dann aber absetzen, sagt der Schwimmmeister. Zum weiteren Schutz hat man sich laut Raskopp ein Wegekonzept ausgedacht, an das sich die Besucher halten müssen, um einander nicht zu nah zu kommen.

So ein System gibt es nicht nur abseits der Becken, sondern auch darin: „Wir haben Bahnen abgetrennt. Auf der rechten Seite schwimmt man das Becken hoch, auf der linken runter“, sagt Raskopp. In Prüm gebe es kein Überholverbot im Becken, aber wenn Gäste einander zu nah kämen, ermahne man sie. Bisher seien allerdings noch keine Kollisionen vorgekommen.