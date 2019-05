Die Temperaturen dieses Wochenendes lassen kaum ans Freibad denken – doch die Vorbereitungen für die Saison laufen auf Hochtouren. Von Julia Nemesheimer

Mit dem Geruch von Schwimmbad, Sonnencreme und Pommes in der Nase scheint die Freibadsaison nicht mehr fern. Lange dauert es tatsächlich nicht mehr – die Freibäder in der Eifel (und Vulkaneifel) öffnen ab Mitte bis Ende Mai. Die Übersicht verrät, was es wo gibt, wie lange geöffnet ist und wie viel Eintritt man für ein Tagesticket zahlt.

Bitburg Der Freibadbereich des Cascade Erlebnisbades öffnet am Freitag, 17. Mai. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutschen, Wasserspielzeug und Sprungtürmen sowie ein Planschbecken locken an heißen Tagen ins kühle Nass. Tageskarten kosten für Jugendliche 5,30 Euro. Erwachsene zahlen 8,20 Euro. Kinder unter einem Meter Körpergröße haben freien Eintritt. Zunächst ist werktags von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen ab 9 Uhr. Ab Juni öffnet das Bad schon um 10 Uhr. Im Juli kommt noch eine Stunde hinzu, dann kann bis 20 Uhr geschwommen werden.

Kyllburg Umgeben von viel Wald liegt das Freibad Kyllburg. Eröffnet wird es am 18. oder 19. Mai. Mit Schwimmer-, Sprung- und Nichtschwimmerbecken sowie einem Planschbecken ist für alle Altersklassen etwas dabei. Eine Besonderheit ist die 57 Meter lange Rutsche. Für alle Sportbegeisterten kommen Tischtennisplatten und ein Beachvolleyball-Platz hinzu, Kinder können auf dem Spielplatz toben. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Ab 17 Uhr gibt es einen Feierabendtarif. Das Bad ist bis September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter bleibt es geschlossen.

Bollendorf Am 29. Mai öffnet das Freibad Bollendorf. Schwimmer- und Nichtschwimmer- sowie ein Planschbecken, umgeben von einer großen Liegewiese, laden die Wasserratten in das Bad nahe der Sauer. Für die Sportler gibt es einen Sprungturm, Wasserrutsche, ein Beachvolleyballfeld und Aquajogging-Kurse. Das Bad öffnet unter der Woche um 13 Uhr, am Wochenende bereits um 10 Uhr, und schließt jeweils um 19 Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder zwei Euro.

Echternacherbrück Das Freibad ist an den Campingplatz von Erwin Tix angeschlossen. Geöffnet wird einen Tag vor Christi Himmelfahrt, am 29. Mai. „Davor lohnt es sich für uns nicht“, sagt der Besitzer. Wenn das Bad nämlich Saison hat, ist es dauerhaft geöffnet – wegen „schlechter Witterung“ schließt Tix das Bad nicht. Täglich von 10 bis 19 Uhr kann im Schwimmer- Nichtschwimmer- und Planschbecken geschwommen werden. Hier gibt es Rutsche, Sprungbretter und Wasserfontänen. Vom 1. Juli bis 17. August öffnet das Freibad von 8 bis 9 Uhr zum Frühschwimmen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 2,50 Euro.

Neuerburg Das Freibad „Aqua Fun“ in Neuerburg beginnt die Saison spätestens am Freitag, 24. Mai. „Wenn Petrus will, fangen wir aber gerne auch schon früher an“, sagt Betriebsleiter Christian Meinecke.Verschiedene Becken, die mit Unterwassermassagedüsen, einem Strömungskanal mit zentralem Whirlpool, und einem Wasserpilz ausgestattet sind, bieten für alle Gäste etwas. Eine Attraktion ist die 63 Meter lange Wasserrutsche. Zudem gibt es ein separates, beheiztes Kleinkinderbecken mit vielen Extras. In der Nebensaison Mai, Juni und September ist werktags von 12 bis 20 Uhr geöffnet, im Juli und August ab 10 Uhr, ebenso an allen Wochenenden und Feiertagen. Kassenschluss ist immer um 19 Uhr. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt (ab 18 Uhr zwei Euro), Kinder ab sechs Jahren zwei Euro.

Waxweiler Das Freibad direkt neben dem Eifel Ferienpark Prümtal läutet die Freibad-Saison am Freitag, 17. Mai, ein. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken mit Sprungtürmen und Wasserrutsche sowie ein Planschbecken mit Wasserspielen bieten eine solide Ausstattung. Werktags ist das Bad von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro, Kinder von sechs bis 16 Jahre zahlen zwei Euro. Ab 18 Uhr gilt ein Feierabendtarif mit zwei Euro für Erwachsene, ermäßigt 1,50 Euro.

Oberweis Mitte Mai soll es im Oberweiser Freibad losgehen. „Sobald die Temperaturen stimmen, sind wir bereit, zu öffnen“, sagt Geschäftsführer Daniel Köhler. Das Bad ist an den Campingplatz angebunden und bietet ein großes Becken, in dem sowohl entspannte Bahnen gezogen werden können als auch mit Rutsche, Wasserpilz und weiteren Spielmöglichkeiten die Zeit vertrieben werden kann. Die ganze Saison über könne man jetzt eine Wassertemperatur von 25 Grad garantieren. Unter 16 Grad Außentemperatur bleibe das Bad dennoch geschlossen. „Das lohnt sich nicht, da kommt ja auch kaum jemand ins Freibad“, sagt der Betreiber. Das Bad ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison bis 20 Uhr. Für Erwachsene kostet es vier Euro Eintritt, Kinder zahlen 2,50 Euro.

Prüm Das Waldfreibad in Prüm bereitet sich derzeit auf eine Eröffnung Mitte Mai vor. „Wir hoffen auf gutes Wetter, damit wir möglichst bald loslegen können“, sagt Anton Karp von der Verbandsgemeinde Prüm. Ein großes kombiniertes Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken lockt Wasserratten nach Prüm. Ausgestattet ist es mit Rutsche und Sprungturm. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken mit Elefantenrutsche und Spielplatz. Auf den Liegeflächen kann man in der Sonne entspannen und zur Stärkung beim Kiosk vorbeigehen. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder 2,50 Euro. Geöffnet ist täglich von 13 bis 18 Uhr, in der Hauptsaison ab 10 Uhr.

Körperich Für das Bad in Körperich beginnt die Saison am 25. Mai. Das Freibad direkt am Gaybach bietet für Besucher eine 50 Meter lange Rutschbahn, Sprungtürme, eine Kletterwand, einen Beachvolleyballplatz und einen Wasser- und Matschspielplatz. Seit vergangenem Jahr gibt es zudem eine Rutsche im Kinderbecken. „Das besondere an unserem Bad ist, dass wir fast ausschließlich mit Solarenergie arbeiten“, sagt Bürgermeister Winfried Horn. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder 1,80 Euro. Werktags hat das Bad von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 20 Uhr.

Schalkenmehren Der Kiosk und Bootsverleih am Größten der drei Dauner Maare ist seit dem 1. Mai geöffnet. Hartgesottene können bei Anwesenheit einer Schwimmaufsicht auch schon ins Wasser, noch wartet man allerdings auf die passenden Temperaturen für die Eröffnung der Badesaison. Es gibt einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Kleinkinder können außerhalb des Maares in einem eigenen Becken planschen. Da das Maar ein Naturschutzgebiet ist, darf nur im gekennzeichneten Bereich geschwommen werden. Die Liegewiese lädt zum Entspannen ein, mit Booten kann man auf das Gewässer rausfahren. Das Freibad selbst ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bei guter Witterung auch länger in den Abend hinein. Bei Regen ist der Badebetrieb geschlossen. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder 2,50 Euro.

Gillenfeld Das Pulvermaar öffnet zwischen dem 11. und 15. Mai. Bis Ende September ist dann täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung schließt das Bad etwas eher. Der See selbst ist für Schwimmer geöffnet und lockt mit Rutsche und Sprungturminsel raus ins Wasser. Nichtschwimmer und Kleinkinder finden jeweils ein Extra-Becken. „Alle unsere Becken sind mit Maarwasser gefüllt, das ist alles sehr naturbelassen“, sagt Betreiber Walter Borsch. Für die Pausen zwischendurch gibt es eine Gastronomie mit 140 Sitzplätzen und wen es doch auf, aber nicht ins Wasser zieht, der kann Tret- oder Ruderboote ausleihen. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder bis 17 Jahre zwei Euro.

Gemünden Das nördlichste der drei Dauner Maare beginnt mit dem Schwimmbetrieb am 1. Juni, bei gutem Wetter auch schon etwas früher. Der See ist für Schwimmer freigegeben und mit einem Sprungturm ausgestattet. Außerhalb des abgegrenzten Bereichs ist im Maar auch eine Badeinsel verankert. Nichtschwimmer können im kleineren, 1,35 Meter tiefen Becken erste Schwimmversuche machen. Für die Kleinsten gibt es ein Planschbecken und einen Sandkasten. Außerdem gibt es eine kleine Kletterwand. Das Maar ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt liegt bei 3,50 Euro regulär und 2,50 Euro ermäßigt.

FOTO: Julia Nemesheimer