Freizeit : Eislaufsaison in Bitburg eröffnet.

Am Samstag wurde die Eislaufsaison 2022 auf der Eisbahn in Bitburg eröffnet. Bis Ende März 2023 können die Freunde des Eissports hier wieder ihre Runden drehen. Foto: Hoeser Rudolf

BITBURG (rh) Bis Ende März 2023 können Eissport-Fans in Bitburg – nach dem Saisonstart am Samstag – wieder ihre Runden drehen. Zudem wird am Sonntag, 16. Oktober, das 40-jährige Bestehen gefeiert.

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser