Der neue Verbandsgemeinderat Speicher Freie Wähler ziehen auch in Speicher ins Rathaus ein

Gemäß dem Trend haben am Wahlsonntag die Vertreter der Ampelparteien auch in der Verbandsgemeinde Speicher verloren. Hier gingen die Stimmen an die Freien Wähler, die neu ins Rathaus einziehen. Aus dem Stand haben sie gleich vier der 24 zu vergebenden Mandate errungen. Damit überholen sie die FDP und die UBL. Es spiegelt sich somit im Verbandsgemeinderat Speicher ein weiterer Trend: Das Erstarken der Freien Wähler im Eifelkreis Bitburg-Prüm.