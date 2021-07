Stadtentwicklung : Kostenlos surfen in Speicher

Kostenlos surfen in Speicher

Ein Klick und drin: der W-Lan-Hotspot in der Speicherer Fußgängerzone funktioniert schon mal problemlos. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Die Stadt Speicher und die Firma Westenergie haben zehn W-Lan-Hotspots im Ort offiziell in Betrieb genommen. Wie und wo man sich hier ins Internet einwählen kann.

Egal ob beim Morgenkaffee auf der Terrasse der Bäckerei Berrens, beim Bummel auf dem Marktplatz oder auch auf dem Schulhof des Gymnasiums – die Speicherer können jetzt praktisch in der ganzen Innenstadt kostenlos im Internet surfen. Besucher und Bürger müssen sich dafür nur mit dem Smartphone oder dem Tablet in das freie Mobilfunknetz einwählen.

Seit einigen Wochen schon sind die von der Verwaltung gemeinsam mit dem Stromversorger Westenergie geschaffenen zehn W-Lan-Hotspots online (der TV berichtete über das Projekt). Nun wurden die Anschlüsse auf dem Marktplatz, nahe des Heimatmuseums in der Jacobsstraße, am Gymnasium, der Kita und der Grundschule aber offiziell in Betrieb genommen.