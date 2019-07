Gesundheit : Freiluft-Yoga in Bitburg

Bitburg (red) Auf dem Mehrgenerationenspielplatz in der Rembrandtstraße beim Stadion Ost in Bitburg lädt Nadine Stalpes wieder zum Freiluft-Yoga ein.Termin ist am Dienstag, 9. Juli, um 18 Uhr.

