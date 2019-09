Baumpflege : Das Wissen über Streuobst streuen 

IRREL/BOLLENDORF Am Freitag startet in Bollendorf ein Lehrgang für zukünftige Streuobst-Baumwarte. Das Interesse ist groß – die damit verknüpfte Hoffnung aber auch.

Der Lehrgang, der dazu am Freitag startet, verfolgt genau dieses Ziel. In acht jeweils zweitägigen Modulen sollen Teilnehmer von den Grundkenntnissen und der Pflege der Bäume in den verschiedenen Entwicklungsphasen über die Sanierung und Rekultivierung von Bäumen sowie die Ökologie und Vernetzung der Streuobstflächen bis hin zur Anzucht und Verarbeitung vieles lernen. Nach erfolgreicher Teilnahme an mindestens sechs dieser Module können die Interessierten eine Prüfung machen. Wer diese absolviert, ist zertifizierter Baumwart für Streuobst.