Schule : Freiwilliges Soziales Jahr an der Maximin-Schule Bitburg

Freiwilliges Soziales Jahr an der Maximin-Schule Bitburg

Bitburg (red) Junge Menschen, die im sozialen Bereich noch eine berufliche Orientierung suchen, können an der Maximin-Schule Bitburg, Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

Gefragt ist ein gutes Maß an sozialer Kompetenz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Die Volljährigkeit von Bewerbern ist erwünscht, jedoch nicht zwingend. Eine FSJ-Stelle ist an der Maximin-Schule ab 17. August zu besetzen.