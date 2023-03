Freizeit : Junge Leute leben und erleben kulturelle Vielfalt

Wassersportaktivitäten am Lac de Bairon – organisiert von Evea. Foto: evea

Neuerburg Wie Kinder und Jugendliche ihre Freizeit und Ferien in der Eifel-Ardennen-Region gestalten können.

(red) Interessante Anregungen für die Ferienplanung bietet das Veranstaltungsprogramm der internationalen Jugendkommission der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen. In vielfältigen Begegnungen mit Schwerpunkten in den Bereichen Kultur, Kunst, Musik, Multimedia, Natur, Sport, Weiterbildung und Freizeitgestaltung stehen das Kennenlernen sowie das Zu-sammenleben und -arbeiten europäischer Jugendlicher im Vordergrund.

Bereits in den Osterferien führt das Seminar Jugendsinfonieorchester Eifel-Ardennen junge Musikerinnen und Musiker aus Belgien, Luxemburg und Deutschland vom 2. bis 6. April in Kyllburg zur gemeinsamen musikalischen Arbeit zusammen. Abschlusskonzerte sind am Donnerstag, 6. April, Stiftskirche Kyllburg und Samstag, 29. April, Triangel St.- Vith, jeweils um 19 Uhr.

Vom 2. bis 8. April findet in Echternach das interkulturelle Trainingsseminar „Transfrontalier“ für Betreuer und Betreuerinnen und Jugendgruppenleiter im Alter von 18 bis 25 Jahren mit Vorkenntnissen in der Jugendarbeit statt.

Erstmalig wird für Jugendliche ab 16 Jahre eine Wochenendausbildung zur Jugendwanderführerin/ zum Jugendwanderführer angeboten. Vom 21. bis 23. April stehen beim Seminar „Jugendwanderfüh-rung“ in Monschau (Nordrhein-Westfalen) Grundlagen für „Draußenaktivitäten“ (Navigation, Orient­ierung ), rechtliche Fragen, eine Wanderaktion sowie weitere Gruppenaktivitäten auf dem Programm.

In den Sommerferien besteht die Möglichkeit an „Sport-Freizeit-Sprache – Frankreich kennen ler-nen“ vom 23. bis 29. Juli sowie vom 29. Juli bis 5. August am Lac de Bairon in den französischen Ardennen teilzunehmen. Dabei stehen für 10- bis 13-Jährige neben dem Wassersport (Segeln, Rudern, Kanu) weitere Sport- und Freizeitaktivitäten, die Übernachtung in Zelten sowie das Erproben erster Sprachkenntnisse auf dem Programm.

Für 11- bis 15-Jährige bietet die Begegnung „Sport-Freizeit-Sprache – Trophy“ in den belgischen Ardennen vom 1. bis 10. August die Möglichkeit zum Erproben und Vertiefen französischer Sprachkenntnisse. Neben dem interkulturellen Austausch wird ein abwechslungsreiches Sport- und Freizeitprogramm mit Wandern, Radfahren und anderen Sport- und Spielaktivitäten angeboten.

Vom 30. Juli bis 12. August finden in Neuerburg die beiden Jugendkulturwochen „Eurovisionen“ und „Freizeit kreativ gestalten“ statt. Dabei werden Workshops wie Tanz, Theater, Zirkus/Zaubern, Malen/Zeichnen, Computer/Internet, digitale Fotografie, Geocaching oder Video durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Ausflügen ergänzt. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren kommen aus insgesamt zehn verschiedenen europäischen Ländern.

„Musik macht Freude - Musik schafft Freunde!“ lautet das Motto der 36. Interregionalen Jugendwoche für sinfonisches Blasorchester vom 30. Juli bis 6. August in Kyllburg.

Die Probenarbeit der Teilnehmer im Alter von 14 bis 21 Jahren zur Vorbereitung der Konzerte in Belgien, Luxemburg und Deutschland wird aufgelockert durch Sport und Spiel sowie Ausflüge in die Region.

Bei der internationalen Jugendbegegnung „Media on tour – Das grüne Herz Europas“ treffen sich 13 bis 17-Jährige aus sechs europäischen Ländern vom 30. Juli bis 5. August in Echternach zu Medien-Workshops und zur Erkundung der luxemburgisch-deutschen Grenze per Rad, Kanu und zu Fuß sowie zu einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm.

Die deutsch-luxemburgische Begegnung Kanutour auf der Lahn vom 6. bis zum 12. August für 11- bis 15-Jährige bietet Natur- und Flusserkundungen ausgehend von einem Campingplatz bei Weilburg. Neben Kanufahrten in Mehrpersonenbooten stehen weitere Sport- und Freizeitaktivitäten auf dem Programm.

Die internationale Begegnung „Youthcracy – Hier entscheidest Du!“ bietet für 15- bis 19-Jährige im Jugendzentrum Botassart in den belgischen Ardennen die Möglichkeit, anhand eines Planspiels Demo-kratie und Partizipation aktiv zu erleben.

Die projektbezogene Zusammenarbeit wird durch den Besuch politischer Einrichtungen sowie interessante Sport- und Spielaktivitäten ergänzt.

Jahresprogramm für Kinder und Jugendliche der Evea Eifel-Ardennen Foto: evea