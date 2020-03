Kommune : Freizeitpark statt Schwimmbad

Für das ehemalige Freibad in Schönecken wird nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Foto: TV/Stefanie Glandien

Schönecken Es gibt Bewegung in den Planungen für eine neue Nutzung des ehemaligen Schwimmbads in Schönecken. „Der Verbandsgemeinderat Prüm gab den Schöneckern schon vor zwölf Jahren das Versprechen, dass dort etwas anderes hinkommt“, sagt Aloysius Söhngen, Bürgermeister der VG Prüm in der jüngsten Sitzung des VG-Rats.