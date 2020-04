Tierparks : Freizeitspaß mit zwei Metern Abstand im Eifelpark und Eifelzoo

Der Eifelzoo in Lünebach und der Eifelpark in Gondorf haben nach wochenlanger Corona-Zwangspause wieder ihre Pforten geöffnet, wenn auch unter Auflagen. Foto: Marius Kretschmer

Lünebach/Gondorf Nach wochenlanger Corona-Zwangspause können die Tierparks in der Region wieder öffnen. Allerdings nur bedingt, denn Restaurants, Fahrgeschäfte und Spielplätze bleiben bis aufs Weitere geschlossen.

Ganz schön lange war in den Tierparks in der Eifel schon nichts mehr los. Stefan Terlinden, leitender Tierpfleger im Eifelzoo Lünebach, freut sich, nach der Durststrecke wieder die ersten Gäste begrüßen zu können: „Unseren Tieren haben die Leckerchen und die Streicheleinheiten der Besucher sehr gefehlt. Daher ist es jetzt gut, dass wir wieder öffnen können.“

Den Stillstand habe man aber auch nutzen können, sagt Terlinden. Beim Spielplatz-Neubau zum Beispiel oder auch beim neuen Löwengehege sei man weitergekommen. Zudem konnte an Zäunen und auch an den Wegen gearbeitet werden. „Zumindest etwas, denn weil die Wirtschaft ja lahmgelegt ist, kamen die Zulieferer auch nicht mit den Materialien hinterher“, sagt er. Am Ende sei auch das Geld etwas knapp geworden, sodass nicht so viel gearbeitet werden konnte, wie man es sich vorgestellt habe. Terlinden moniert: „Über Ostern war so schönes Wetter, da wären sicher viele Leute zu uns gekommen. Das tat uns schon weh.“

Info Fünf Tierparks warten auf Besucher Die aktuellen Öffnungszeiten: Eifelpark Gondorf (Wildpark):

täglich von 10 bis 16 Uhr.

Eifelzoo Lünebach:

täglich von 9 bis 18 Uhr. Adler- und Wolfspark Pelm:

täglich von 10 bis 18 Uhr. Wildpark Daun:

täglich von 10 bis 18 Uhr. Greifvogelpark Saarburg: täglich von 10 bis 18 Uhr.

Ähnliche Probleme beschreibt auch die Chefin des Eifelparks Gondorf, Nadine Löwenthal: „Wir haben die Zeit natürlich genutzt, um den Park zu verschönern, aber da geht uns dann auch irgendwann das Geld aus, das wir aber dringend für die Tier- und Gartenpflege brauchen.“ Leider könne aktuell auch nicht der ganze Park öffnen, sondern lediglich der Wildpark. Achterbahnen und Spielplätze bleiben weiterhin geschlossen. Löwenthal war aber schon vorausplanend tätig und will die Entscheidungsträger überzeugen, auch grünes Licht für den Rest des Parks zu geben: „Ich habe in den vergangenen Wochen ein Konzept ausgearbeitet, wie wir den Abstand auch auf all unseren Fahrgeschäften einhalten können.“ Aktuell müssten Besucher daher auch nur den ganz normalen Wintertarif zahlen, denn in der kalten Jahreszeit sind die Fahrgeschäfte auch nicht nutzbar.

Foto: Marius Kretschmer 42 Bilder Freizeitspaß mit Abstand in Eifelzoo und Eifelpark.

Der Ansturm auf den Park sei trotz des guten Wetters eher verhalten gewesen. Nadine Löwenthal erklärt: „Die Ferien sind jetzt leider auch wieder vorbei, daher erwarten wir erst am Wochenende mehr Besucher.“ Diejenigen, die kamen, verhielten sich allerdings sehr diszipliniert. Man habe niemanden von Spielplätzen fernhalten oder auf die Abstandsregeln hinweisen müssen, sagt Löwenthal.

Sowohl der Eifelpark als auch der Eifelzoo weisen ihre Besucher mit Schildern darauf hin, stets zwei Meter Abstand zueinander einzuhalten und bieten auch Desinfektionsspender an. Essen und Getränke gibt es zudem nur auf die Hand. Neben den Parks im Eifelkreis, haben auch der Adler- und Wolfspark in Pelm, der Wildpark in Daun und der Greifvogelpark in Saarburg wieder geöffnet. Triers Wildfreigehege am Weißhauswald ist bisher nicht wieder geöffnet.

In Gondorf gibt es einige Desinfektionsmittelspender. Foto: Marius Kretschmer

Der Eifelpark in Gondorf und auch der Eifelzoo in Lünebach öffnen wieder ihre Pforten. Der Bär in Gondorf (oben links) und die Schnee-Eule in Lünebach (oben rechts) dürfen also wieder besucht werden. Vor dem Eintritt werden die Besucher bereits auf die Hygieneregeln hingewiesen (unten rechts), und auch in den Parks sollen Desinfektionsspender die Hygiene verbessern (unten links). Foto: Marius Kretschmer

Eine Schneeeule im Eifelzoo Lünebach. Foto: Marius Kretschmer