Sparmaßnahmen bei der Kappensitzung : Bitburger Karnevalisten gehen auf Risiko

Prinzenpaare in Bitburg - das war 2020. In diesem Jahr verzichten die „Freunde der Bütt“ darauf. Sie gehen die Session sparsam an. Foto: Bitburger Karnevalsverein Freunde der Bütt/Fotostudio Nieder

Bitburg Die Freunde der Bütt setzen alles auf eine Karte: Die Abendkasse für die Kappensitzung. Bis dahin ist die Gegenfinanzierung ein Blindflug. Vorsichtshalber wird an wichtigen Stellschrauben eingespart. Auch der Umzug läuft auf Sparflamme, aber aus anderen Gründen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause für den Karneval sieht niemand voraus, wie die Wiederaufnahme ankommen wird. Geht der Karneval durch die Decke, weil die Menschen danach dürsten, oder haben sie gemerkt, dass sie gut darauf verzichten können und bleiben zuhause? Der Bitburger Karnevalsverein kann das auch nicht voraussehen. Er setzt somit auf volles Risiko, wenn er seine Kappensitzung plant. Erst an der Abendkasse wird sich zeigen, ob das Vabanquespiel glücklich ausgeht. Denn der Verein verzichtet auf einen Vorverkauf. Also gibt es auch keinen Gradmesser, nach dem man bei schlechtem Verkauf noch rechtzeitig alles abblasen könnte, um kein Minus einzufahren. Denn Saalmiete, Band und Technik kosten. Die Karnevalisten aus Wittlich erleben gerade, wie zurückhaltend bei ihnen der Kartenvorverkauf läuft und überlegen, die Notbremse zu ziehen und alles einzustampfen, wenn es nicht besser wird.

In Bitburg herrscht dagegen das Prinzip Hoffnung. „Ich gehe davon aus, dass die Veranstaltung besucht wird“, sagt der Vorsitzende der „Freunde der Bütt“, Matthias Schröder. Allerdings fügt er gleich einen weiteren Unsicherheitsfaktor hinzu: Am gleichen Abend, dem 11. Februar, gebe es einige Parallelveranstaltungen in den Nachbardörfern. „Kopf hoch und durch“, ist Schröders Haltung dazu.

Sparmaßnahmen bei der Kappensitzung

Der Saal muss am Ende ausverkauft sein

Bislang schlechte Resonanz für den Umzug

Die Sorgen betreffen auch den Straßenkarneval. Für den geplanten Umzug am 19. Februar haben sich bislang nur zehn Gruppen angemeldet. Das ist nur die Hälfte verglichen mit dem gleichen Zeitpunkt in den Vor-Corona-Jahren. Viele Gruppen, die sonst dabei waren, hätten sich über die Coronazeit aufgelöst. Andere überlegten noch. Was der Karnevalsverein auch feststellt: Es gibt immer weniger Teilnehmer mit Wagen, der Trend geht zur Fußgruppe. Der Grund: Die steigenden Auflagen schraubten den Aufwand und die Kosten für Anhänger mit Aufbau in die Höhe.