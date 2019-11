Kostenpflichtiger Inhalt: Demonstration : Fridays for Future – jetzt marschieren auch die Prümer

Im Sauseschritt durch die Stadt: Zum ersten Mal gab es eine Fridays for Future-Demo in Prüm. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm (sn) Die Fridays for Future-Ortsgruppe Prüm hat sich gestern am Internationalen Klimastreik beteiligt. Insgesamt rund 120 Menschen, darunter hauptsächlich Schüler des Regino-Gymnasiums, des Vinzenz-von-Paul-Gymnasiums, der Realschule plus und der Berufsbildenden Schule, haben bei einem Rundgang mit anschließender Kundgebung für einen besseren Klimaschutz protestiert. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, skandierten die Demonstranten, während sie durch die Straßen zogen.

