Brauchtum : Friedensgebet für die Ukraine und „Scheefsonndisch“-Tradition in Messerich

Friedensgebet für die Ukraine und „Scheefsonndisch“-Tradition in Messerich

Zum Brauch des Hüttenbrennens haben sich junge Leute in der freien Natur versammelt. Foto: Sandra Hoffmann

Messerich (red) Ein Friedensgebet für die Ukraine gab es in Messerich. Viele Menschen sind der Einladung des Pfarrgemeinderats gefolgt. Er dankt allen, die mitgewirkt und mitgebetet haben. Beim Gebet wurde eine Friedenskerze entzündet.

Parallel versammelten sich junge Leute zum Hüttenbrennen in der freien Natur. Unter Leitung von Jakob Daleiden, Stephan Fisch und Marvin Schausten hatten rund 20 Teilnehmende ab dem frühen Sonntagmorgen bei gutem Wetter Reisig, Stroh und Tannenbäume gesammelt. Bei der Aktion wurde die Dorfjugend tatkräftig vom Ortsbeigeordneten Markus Reinart und dessen Traktorgespann unterstützt. Die Einwohner dankten den Jugendlichen mit großzügigen Eierspenden und Geldgaben.

Bei Einbruch der Dunkelheit hatten sich etliche Zuschauer bei der „Hütt“ versammelt, um dem Abbrennen beizuwohnen. Zur Anhöhe oberhalb des Friedhofsparkplatzes wurde die Friedenskerze gebracht. Auch an diesem Ort wurde für die Menschen in der Ukraine und alle, die helfen und zur Seite stehen, gebetet. Die Kerzenflamme entfachte das Hüttenfeuer.

190 Euro Spenden bekam die Sammelstelle für die Ukraine in Wolsfeld. Am 20. März wird voraussichtlich ein Friedensgebet in Niederstedem stattfinden.