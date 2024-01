CDU-Parteivorsitzender zu Gast in der Eifel Friedrich Merz in Bitburg: Viele rechte Haken und ein bisschen Selbstkritik

Bitburg · CDU-Parteichef Friedrich Merz teilt vor 1100 Menschen in Bitburg vor allem gegen SPD, Grüne und AfD aus. In Bezug auf letztere Partei gesteht er aber ein, dass man nur teilweise unschuldig an deren Aufkommen sei.

25.01.2024 , 20:22 Uhr

Zusammen vier Meter Körpergröße: Friedrich Merz (links) und Patrick Schnieder beim Neujahrsempfang der CDU in Bitburg. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Wenn Friedrich Merz in den vergangenen Jahren Schlappen einstecken musste, lag es eigentlich nie an der Eifel. Wie damals, 2018, als er versuchte, Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzender nachzufolgen. Im Kreisverband Bitburg-Prüm gab es damals eine Abstimmung, die ein Meinungsbild zeigen sollte. Ergebnis: 51 Prozent pro Merz, 46 für Annegret Kramp-Karrenbauer, 2,5 für Jens Spahn. Die Delegierten auf Bundesebene entschieden sich jedoch für „AKK“.