Vereine : Frische Forellen für die Wanderer

Mettendorf/Sinspelt (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt bietet eine Wanderung für Senioren zur Alsbach an, wo es frisch geräucherte Forellen von Ingo und Evi Mai gibt. Termin ist am Dienstag, 9. Juli, um 14 Uhr. Vom Dorfplatz in Mettendorf geht es in Privatautos zum Ausgangspunkt der etwa 4,5 Kilometer langen Wanderung an der Grillhütte in der Alsbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer nicht mitwandern kann, ist dort zum Forellenessen gegen 16.30 Uhr willkommen.