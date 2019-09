Kommunalpolitik : Frischer Wind für Speicherer Dorfplatz

Speicher Die Vorschläge der SPD im Stadtrat treffen auf viel Zustimmung bei anderen Fraktionen und sollen bald realisiert werden.

Im gleichen Zuge ist auch die Toilettenanlage am Marktplatz ein von der SPD in den Stadtrat gebrachtes Thema. Als Ortsfremder sucht man das stille Örtchen jedenfalls eine Weile. Ohne Ausschilderung ist das Häuschen bei einem Parkplatz hinter dem Marktplatz zu erreichen über eine Treppe oder den Parkplatz. Allerdings: verschlossen. Ohne den Hinweis „Damen“ hätte man es wohl auch nicht als Toilettenhaus identifiziert. Im Antrag der SPD geht es jedenfalls darum, dass dringend eine neue, zeitgemäße und barrierefreie Anlage gebaut werden müsse. Für die kommenden Markttage oder bei anderen Veranstaltungen solle eine mobile Toilette aufgestellt werden, bis die neue Einrichtung fertig gestellt ist.

Stadtrat tagt am Mittwoch : SPD will Innenstadt von Speicher umgestalten

Mit diesem Thema hat sich der Arbeitskreis Mobilität und Wohnen bereits intensiv beschäftigt. Ursula Berrens (CDU) berichtet von den bisherigen Sitzungen. Ein geeigneter Standort sei in der Nähe der Telefonzelle. Wünschenswert sei es, eine Toilette für Menschen mit Behinderung zu installieren. Diese könne mit einem EU-Schlüssel gesichert sein, mit dem sich barrierefreie Sanitäranlagen in ganz Europa öffnen lassen. Daneben solle eine reguläre Unisex-Toilette installiert werden. Ob diese mit Münzeinwurf oder anders funktioniere, solle später entschieden werden.

Fraktionsübergreifend sieht man aber die Notwendigkeit und setzt die Sanitäranlagen in der Prioritätenliste auf Platz eins. Der Arbeitskreis Mobilität und Wohnen solle sich weiter mit dem Thema befassen. Im kommenden Haushalt sollen 75 000 Euro bereitgestellt und Fördermittel sowie andere Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden, so der einstimmige Beschluss des Stadtrates.

In einem weiteren Punkt, der ebenfalls von der SPD eingebracht wird, geht es um die Ausstattung und den Zustand der Kinderspielplätze in Speicher. Auch hier solle geprüft werden, gerne auch mit den Familien gemeinsam, was renoviert oder optimiert werden könne und was sich die Kinder aus Speicher wünschen. Der Stadtrat beschließt, den Ausschuss für Jugend, Familie und Sport mit dem Thema zu beauftragen und entstehende Kosten gegebenenfalls im Nachtragshaushalt einzuplanen.