Feuerwehr-Einsatz : Fritteuse brennt, Küche in Flammen

Idenheim (red) In einem Wohnhaus in Idenheim ist am Freitagvormittag aus ungeklärter Ursache eine Fritteuse in Brand geraten und setzte die Küche in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Räume verhindern.

