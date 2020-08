Blaulicht : Küchenbrand in Spangdahlem

Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Fritz-Peter Linden

Spangdahlem (red) Gestern morgen kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Spangdahlem. Durch neu einziehende Mieter, die die Küche noch am einräumen waren, wurde eine Fritteuse auf dem Herd abgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei wurde versehentlich der Drehregler der Herdplatte, auf dem die Fritteuse stand, berührt und eingeschaltet.