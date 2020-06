Ausstellung : Einblicke in die Werke eines Eifelmalers

Bitburg (red) Fritz von Wille, geboren am 21. April1860 und gestorben am 16. Februar1941, ist wohl “unter den Malern, die durch ihr Werk die Kunde von der Eigenart und vielgestaltigen Schönheit der Eifel hinaus in die Lande trugen, der Bedeutendste.

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt jedoch auf den Werken von Fritz von Wille, der als Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule hohe Anerkennung in der Eifel, den Ardennen und am Niederrhein genießt. Seine Entwicklung kann von den Besuchern bei einem Rundgang durch das Museum betrachtet werden, in dem all seine Schaffensperioden vertreten sind: Die Verbindungen zwischen seinen ersten Zeichnungen und Skizzen, die noch von seinem Vater August beeinflusst sind, über die Werke, die die Einflüsse der Düsseldorfer Schule und seiner vielen Reisen zeigen und seine sich entwickelnde Künstlerpersönlichkeit darstellen, bis hin zu seinen besten Werken, die in seiner produktivsten Phase um 1908 entstanden sind.

Aber auch die sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschlechternden Werke werden in dieser Gesamtschau gezeigt. Weiterhin gewähren einige sich im Familienbesitz befindliche Portraits, die die Frau und die Kinder Fritz von Willes zeigen, einen persönlichen und privaten Einblick in das Leben des Künstlers. Fotos (9) Haus Beda Bitburg