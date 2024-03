Tourismus Der Turm: Prümer Pläne gewinnen an Höhe

INFO

Die amerikanischen Streitkräfte betrieben 50 Jahre lang am Schwarzen Mann die „Prüm Air Station“. 2004 verließ das Militär die Anlage, sie fiel zurück an die Bundesrepublik. In den letzten Jahren hatte die Station, zuständig unter anderem für Radarüberwachung und Funkverbindung zu den Flugplätzen Bitburg und Spangdahlem, offiziell nur noch der Wetterbeobachtung gedient. In den stärksten Jahren waren bis zu 1000 amerikanische Militärangehörige dort beschäftigt, viele Eifeler, zeitweise waren es bis zu 100 Zivilbürger, arbeiteten damals ebenfalls für die Amerikaner.