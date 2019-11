Kostenpflichtiger Inhalt: Interview : Früherer Bundespräsident Wulff am Sonntag in Prüm: „Ich verbinde mit der Eifel freundliche Menschen“

Prüm Höhepunkt in der Vortragsreihe „Brennpunkt Geschichte“ des Geschichtsvereins Prümer Land: Bundespräsident a. D. Christian Wulff spricht am morgigen Sonntag, 24. November, um 10 Uhr in der Kapelle des Prümer Konvikts.

In seinem Vortrag in Prüm beschäftigt sich Bundespräsident a. D. Christian Wulff mit einem der großen Themen des Jahres 2019: 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Zuvor hat TV-Redakteurin Stefanie Glandien mit ihm ein Interview geführt. Darin betont er unter anderem die wichtige Funktion der Tageszeitungen, die das örtliche und globale Geschehen verantwortungsvoll für Menschen aufbereiten.

Wir haben eine Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen, aber wir hatten noch nie eine Frau an der Spitze unseres Staates. Ist nach 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland nicht Zeit für eine Bundespräsidentin?

Christian Wulff: Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier arbeitet ausgezeichnet. Nach seinem Ausscheiden, wann immer, spricht sehr viel dafür, endlich auch mal eine Frau in dies Amt zu wählen.

Sie haben mal gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Dazu gehört, dass unter anderem die hier lebenden Türken bereit sein müssen, sich zu integrieren und sich klar abgrenzen müssen von Islamisten, die unsere Sicherheit gefährden. Müssen sie sich nicht auch aus der Vormundschaft der türkischen Regierungsbehörde befreien?

Wulff: In meiner damaligen Rede zum 3. Oktober im Jahr 2010 hatte ich als unabdingbar gefordert, unsere Verfassung und die in ihr festgeschriebenen Werte zu achten und zu schützen, sich an unsere Regeln zu halten und unsere Art, zu leben, zu akzeptieren. Wer das nicht tue, müsse mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen. Leider sind diese Sätze damals in den Hintergrund geraten. Wer bestreitet, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehört, müsste sich damit abfinden, dass die deutschen Muslime wesentlich von außen beeinflusst werden. Da ich aber der Überzeugung bin, dass die mehr als vier Millionen Muslime in Deutschland gleichberechtigt mit ihrer Religion dazugehören, bin ich früh für islamische Religionslehrerausbildung und islamischen Religionsunterricht in Deutschland, für die Imamausbildung an deutschen Universitäten und die Unabhängigkeit der islamischen Gemeinden eingetreten. Freitagsgebete sollten – vor allem – in deutscher Sprache gehalten werden.

Sollten türkische Spitzenpolitiker in Deutschland Wahlkampf machen dürfen?

Wulff: Grundsätzlich dürfen Politiker die im Ausland wahlberechtigten Bürger natürlich ansprechen. Dies findet seine Grenze, wenn Konflikte in unser Land getragen würden. Dagegen müssen wir uns wehren und dies dann auch untersagen. Wenn wir die Lebensleistung der bei uns lebenden Menschen türkischer Herkunft mehr anerkennen, können andere diese nicht mehr so leicht mit nationalistischen Parolen gewinnen. Insofern können wir alle etwas tun mit gelingender Integration.

Viele Bundesbürger sind beunruhigt über rechtsextremistische Tendenzen in unserer Gesellschaft. Macht Ihnen das auch Sorgen?

Wulff: Ich mache mir große Sorgen. Mittels der heutigen Möglichkeiten im Internet braut sich seit langem etwas zusammen. Die Mordserie des NSU hätte zum Umdenken führen müssen, dass wir uns alle die Hände reichen, unabhängig von Herkunft und Aussehen und Religion. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Dies stellen Rechtsradikale und Mörder in unserem Land in Abrede. Demokratie heißt Volksherrschaft. Das Volk muss herrschen wollen. Dazu braucht es Menschen, die in demokratische Parteien gehen, sich wählen lassen, und Menschen, die Zivilcourage zeigen. Für Demokratie müssen viele einstehen. Das hat uns Weimar gelehrt. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und wenn die Demokratie geht, klingelt sie nicht.

Wie erklären Sie sich das? Und was kann man dagegen tun?

Wulff: In dieser Zeit so schneller komplexer Veränderungen wollen Menschen Geborgenheit, Respekt und Möglichkeiten der Teilhabe. Wir müssen für Vielfalt und internationale Zusammenarbeit werben, aber auch für die Heimat, das Zusammenleben vor Ort, die Bekämpfung von Einsamkeit, die Grundversorgung in und die Erreichbarkeit von Dörfern. Ich werbe beispielsweise für Chöre. In denen kommen unterschiedliche Menschen zusammen und erleben Gemeinschaft. Das wirkungsvollste Mittel gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass sind persönliche Begegnungen und positive Erfahrungen. Die größte Gefahr ist das Surfen im Netz in sogenannten Echokammern und Filterblasen, wo der Hass dominiert und manche Rassisten am Ende auch noch meinen, die Mehrheit dächte wie sie. Das tut sie nicht. Die große Mehrheit in unserem Land steht für Vielfalt und die liberale offene Gesellschaft.

Die Volksparteien stecken in der Krise. Was denken Sie, sind die Gründe dafür, dass immer weniger Bürger die SPD und die Union wählen?

Wulff: Leider war die große Koalition letztlich alternativlos. Große Koalitionen führen aber unweigerlich zur Schwächung der Beteiligten. In Zeiten von Polarisierung und Radikalisierung ist es für Volksparteien schwer, den Konsens und Ausgleich als Erfolg zu vermitteln. Charismatische Vorsitzende, mehr Präsenz in den sozialen Kanälen und klare Visionen für ein starkes, sicheres und soziales Deutschland sind die Wege zum Wiederaufstieg. Zu wenig haben wir nach meiner Beobachtung begriffen, dass der Rückgang von Tageszeitungen mit dem Erstarken der Ränder korrespondiert. Viele Bürger erreichen wir heute gar nicht mehr. Tageszeitungen haben eine enorm wichtige Funktion, das örtliche und globale Geschehen verantwortungsvoll für Menschen aufzubereiten.

Haben die Volksparteien keine charismatischen Persönlichkeiten mehr an ihrer Spitze?

Wulff: Manche halten sich viel zu sehr zurück und wagen nicht mehr den Schritt ins Rampenlicht. Das hat auch mit dem respektlosen Umgang mit Parteien und Politikern zu tun. Mutige Äußerungen werden viel zu schnell skandalisiert. Es hat schon Gründe, warum vieles ins Unverbindliche verschwimmt. Wir brauchen auch mehr Optimismus und Lust auf Zukunft. Wir haben den Wiederaufbau geschafft, die Wiedervereinigung bewältigt. Mit dieser Kraft schaffen wir auch den Zusammenhalt und die Zukunftssicherung unserer Gesellschaft. Nörgeln ist oft unerträglich.

Wenn die schwächelnden Volksparteien kein Comeback erleben, werden die Regierungsbildungen nicht immer schwieriger, drohen instabile Minderheitsregierungen?

Wulff: Dies ist eingetreten. Wenn zum Beispiel in Thüringen SPD, CDU und Grüne nun gemeinsam regieren, wird Protest unweigerlich zur Stärkung Radikaler führen. Aber die Demokraten sind handlungsfähig. Und fähig zum Konsens. Wir müssen uns den Veränderungen stellen, statt sie nur zu beklagen.

Waren Sie schon mal in der Eifel?

Wulff: Das Kloster Maria Laach habe ich häufiger besucht, Eifelmaare zum Wandern, die Burg Eltz, die Frauenfußballnationalmannschaft in Bitburg.

Was verbinden Sie mit der Eifel?