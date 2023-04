Einzelhandel Kleidung, Dekorationen, Bücher und mehr: Frühlingsmarkt füllt die Straßen von Irrel

Trotz der noch wenig frühlingshaften Temperaturen zog es am Sonntag zahlreiche Besucher nach Irrel. Schon am Vormittag füllten sich die Straßen, als die Jugendfeuerwehr Irrel ihre erste Einsatz­übung präsentierte. Dabei standen die Nachwuchskräfte in ihren weißen Overalls ganz im Mittelpunkt des Geschehens. Im „Bankenviertel“, wie es Ortsbürgermeister Herbert Theis gerne nennt, hatte die Volksbank zuvor ihre neue Filiale vorgestellt. Theis nutzte die Gelegenheit, dabei auch den Frühlingsmarkt zu eröffnen.