Führerschein : Mein Lappen und ich

Der Beweis: Unser Redakteur hat den Führerschein. 1980 ausgestellt, dann verloren, 1990 gab‘s den Ersatz. Aber jetzt? Foto: Fritz-Peter Linden

Daun/Prüm/Stadtkyll Odyssee Führerscheintausch: Unser Redakteur kämpft gegen die gnadenlos ablaufende Frist und mit der eigenen Schusseligkeit. Und gegen die Angst vor dem Sturz in die Illegalität.

Es fiel uns in der wieder einmal viel zu kurzen Zeit zwischen den Jahren ein. Und zwar, wie sich das gehört, siedendheiß: Du musst deinen Führerschein umtauschen. Gegen dieses angeblich fälschungssichere, haha, EU-Ding.

Hätte ich natürlich auch im vergangenen Jahr schon machen können. Aber eben nicht müssen. Und da dachte ich, wie immer in solchen Fällen: Hat ja noch Zeit. Erst mal ignorieren. Erster Fehler.

Denn jetzt gilt’s: Aktuell sind alle zwischen 1959 und 1964 Geborenen dran, also auch ich. Stichtag Donnerstag, 19. Januar. Das müsste ja noch locker zu schaffen sein, denke ich. Zweiter Fehler.

Ach, übrigens: Es gibt mit meinem Führerschein eine Kuriosität, die ich, siehe Foto, auch dokumentieren kann: Den ersehnten Lappen erhielt ich erstmals im fernen Juli 1980. Wir kamen gut klar miteinander, wir zwei. Dennoch ging er mir im Sommer 1990 verloren – ich weiß nicht mehr wo, vielleicht ja im Kronenburger See, wo ich in den 80ern auch schon meine erste Brille versenkt hatte (Depp, wer geht denn auch mit Brille ins Wasser. Oder mit dem Führerschein).

Also beantragte ich damals einen neuen. Und siehe: Das Ausstellungsdatum lautet „24. 7. 90“ (links neben dem Bild dieses verblüffend gutaussehenden jungen Herrn gut zu erkennen). Und ganz rechts sieht man gerade noch einen verblassenden Stempel mit handschriftlicher Ergänzung: „Besitzt Klasse 3 seit 24. 7. 80.“ Auf den Tag genau also zehn Jahre davor. Toll. Hätte man nicht planen können.

Planen, genau, zurück zum Führerscheintausch. Zurück ins Heute, wo es langsam eng wird für mich. Die Gemahlin verfügt: Schreib denen eine E-Mail, damit du einen Termin bekommst! Anders nämlich gehe das nicht. Sie hat mir auch in der Kreisverwaltung Daun bereits die zuständige Sachbearbeiterin herausgesucht und mir den Link zu ihren Kontaktdaten geschickt.

Ich also eine freundliche E-Mail aufgesetzt, mit den besten Neujahrswünschen und der Bitte um Terminvereinbarung zwecks Führerscheinumtauschs in den ersten Januarwochen.

Dritter Fehler. Denn: So funktioniert die Sache nicht. Also kriege ich auch keine Antwort. Am Montag nicht, am Dienstag nicht. Also da anrufen. Am Dienstagmittag – Warteschleife. Am Mittwochmorgen – Warteschleife.

Warteschleife, Warteschleife, Warteschleife. Hm.

Vierter Fehler. Okay, das wird nichts. Was tun? Vielleicht mal die Zentralnummer der Kreisverwaltung probieren. Da ist jemand! Ein freundlicher Herr, und er hilft mir weiter. Zum Beispiel bei der Frage, wie man denn die Führerscheinstelle erreichen kann: „Nein, anrufen können Sie da nicht. Sie müssen das online machen. Da gibt’s ein Formular.“

Schon diktiert er mir souverän die genaue Adresse (www.vulkaneifel.de/termine) und verabschiedet sich wieder, „ich hab hier noch mehr Leute in der Leitung“.

Kann ich mir denken. Das sind alles welche in meinem Alter, die so panisch wie erfolglos versuchen, mit der Führerscheinstelle Kontakt aufzunehmen und dann in der Zentrale aufschlagen.

Ich also das online-Formular ausgefüllt. Und gestutzt an einer Stelle. Denn da steht: „ggfls Karteikartenabschrift.“ Es bedeutet: Man braucht, sofern man seinen Führerschein von einer anderen Stelle, zum Beispiel in einem anderen Kreis, erstmals erhalten hat, eine Bestätigung dieser Daten. Also eben nur ggfls.

Hab ich nicht. Brauch ich nicht. Mein Führerschein ist ja von hier. Ich muss aber trotzdem ein Häkchen setzen, dass ich diese Abschrift habe, sonst kann ich mich nicht für den Termin anmelden, dann kommt eine Fehlermeldung.

Ein Lügner bin ich jetzt also auch. Doch schwupp, klappt ein Feld auf, bei dem man sich einen Termin aussuchen kann. Das klappt sogar schon für Donnerstag, 9 Uhr. Geschafft! Deutschland funktioniert! Und so schnell!

Fünfter Fehler. Das erkenne ich, als dann die automatische Terminbestätigung per E-Mail eintrifft: Donnerstag, ja, aber erst der 26 Januar. Sieben Tage nach Ablauf der Frist. Sie zwingen mich in die Illegalität.

Denn ich würde dann, so fürchte ich, ohne gültigen Führerschein unterwegs sein. Wer weiß: Am Ende entziehen die mir den Lappen, sobald ich da aufkreuze, und ich kann sehen, wie ich anschließend in die Prümer Redaktion komme.

Kurz: Angst. Und Gedankenkarussell: Weil die ja nicht erreichbar sind, um das vorher zu klären, fahre ich dann unerlaubt und am Ende noch umsonst nach Daun, weil man mir den Umtausch verweigert. Wegen fahrlässiger Missachtung meiner Bürgerpflichten und charakterlicher Gesamtunfähigkeit. Und das letzte noch im Haus herumliegende Passfoto von vor sechs Jahren ähnelt mir auch schon wieder nicht mehr, da können die mir auch noch einen Strick draus drehen. Wobei ... ich sehe heute besser aus als vor sechs Jahren, finde ich. Aber viel älter als, schnief, 1980.

Wachsende Sorge. Wer hilft? Die Ordnungsmacht? Anruf bei der Polizei Prüm. Auf der Inspektion meldet sich Torsten Igelmund. Aha, Frist verpennt, Termin erst am 26. Januar?

Er lacht: „Da sind Sie ja noch früh dran. Sie können froh sein, dass Sie nicht in Berlin wohnen.“ Denn in der – verwaltungstechnisch bekannterweise extrem herausgeforderten – Hauptstadt warte manch einer Jahre auf seinen Umtauschtermin.

Ja, aber was ist denn, wenn ich erst nach Ablauf meiner Frist zur Führerscheinstelle fahre? „In der Konsequenz ist das kein Fahren ohne Führerschein“, sagt der freundliche Schutzmann, „sondern eine Bagatellordnungswidrigkeit.“

Und die koste, sofern man es auf der Kreisverwaltung wirklich sehr genau nehme, dann zehn Euro. Die kämen dann zu den 25 Euro plus Gequetschte dazu, die man sowieso für den frischen Lappen, der jetzt Kartenführerschein heißt, hinlegen muss.

Das ist doch beruhigend, wie schön. Und ich habe ein neues Lieblingswort: Bagatellordungswidrigkeit. Aber was macht ein Mensch, der keinen Computer nutzt oder, wenn doch, dann nicht so firm ist mit dem Internet? Wenn er nirgendwo anrufen, Fragen klären und einen Termin vereinbaren kann?

Anruf in der Pressestelle der Dauner Kreisverwaltung. Isabel Schneider geht ran. Eigentlich, sagt sie, müsste das funktionieren mit einem Anruf bei der Führerscheinstelle. Dass dort ein Band läuft, habe sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass eben derzeit viele – sehr viele – mit den gleichen Fragen in der Leitung hängen und sich die Kollegen den Mund fusselig erklären.

Außerdem rät sie zu einem Anruf bei der neuen, gemeinsam von den Verwaltungen eingerichteten Behörden-Hotline: „Einfach die 115 wählen, ohne Vorwahl.“

Super, danke, wird gemacht. 115 gewählt. Bandansage: „Eins-Eins-Fünf – wir lieben Fragen!“, heißt es da. Irgendwann hab ich dann aber doch eine weitere freundliche Person am Rohr. Sie bestätigt: Den Tauschtermin könne man nur online vereinbaren. Wenn sich jemand deswegen bei ihr melde, dann helfe sie auch gern beim Ausfüllen.

Und ja: Zurzeit seien alle überlastet. Und die anderen Fragen, die ich noch habe, quittiert sie mit dem Satz: „Ich hätte da schon gern, dass Sie jemanden vom Fachbereich fragen ...“ Und im Übrigen wäre sie mir dankbar, wenn ich jetzt auflegte, weil: „Ich hab hier noch mehr Leute in der Leitung ...“

Klar. Zwischendurch rufe ich, aus purer Verzweiflung, in Bitburg an, obwohl die ja da gar nicht für mich zuständig sind: Kreissprecher Thomas Konder verweist natürlich, schon klar, auch direkt auf den Internet-Link (im Eifelkreis: www.terminland.de/kv-bitburg), rückt aber dann damit raus, dass es für Notfälle – und Heinis wie mich – auch eine Telefon-Hotline gebe (06561/151212). Immerhin!