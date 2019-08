Führung : Als wir Franzosen waren

Bitburg (red) Vor 250 Jahren, am 15. August 1769 wurde er geboren, Napoleon Bonaparte, vielleicht der berühmteste Franzose überhaupt. Auch in Bitburg wurde sein Geburtstag einst groß gefeiert, zuletzt im Jahr 1813. So jedenfalls geht es aus alten Dokumenten im Kreismuseum hervor, die jetzt erstmals ausgewertet wurden.

