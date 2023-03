Verein Stabwechsel beim Kirchenchor Cäcilia der Pfarrei Alsdorf

Es wurden Neuwahlen zum Vorstand des Chores durchgeführt. Nach 30-jähriger Tätigkeit als Vorsitzende hat Hiltrud Herrmann den Vorsitz niedergelegt. Einstimmig wurde Cornelia Scholtes, Niederweis, zur neuen Vorsitzenden des Chores gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende und Kassenwartin wurde Franziska Illien in ihrem Amt bestätigt. Weiterhin gehören dem Vorstand Dr. Walter Schmalen als Schriftführer sowie Siegfried Hargarten, Anne Lorse und Carmen Thölkes als Beisitzer an. Wie in den vergangenen Jahren sind Günther Mehlhorn und Manfred Hoffmann als Kassenprüfer tätig. Als Notenwart stellen sich Jutta Heyen und Anne Lorse zur Verfügung.