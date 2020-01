Fünf Einbrüche in zwei Wochen im Prümer Land : Polizei schließt Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus

Prüm/Gerolstein Erst Prüm, dann Büdesheim, Gerolstein, Olzheim und wieder Prüm: die Polizei geht derzeit einer Reihe von Einbrüchen nach. Ist eine Bande unterwegs?

Der Einbruch am 11. Januar ist der erste von fünf, die sich in den vergangenen Wochen im Norden der Eifel ereignet haben. Nach dem Vorfall in Prüm schlugen Unbekannte in Büdesheim, Gerolstein, Olzheim und noch einmal in der Abteistadt zu. Die Gesamtschadenssumme: unbekannt.

Auch die vier Einbrüche rund um Prüm ähneln sich zwar. Völlig identisch sind die Tatmuster aber nicht. So sind die Unbekannten am 11, Januar in Büdesheim, am 16. Januar in Olzheim und am 22. Januar in der Prümer Langemarckstraße jeweils durch Fenster in die Gebäude gelangt. In der Wenzelbachstraße aber kamen sie durch die Terassentür hinein. Der Fall in Olzheim sticht zudem hervor, weil die Diebe sich hier bei der Firma Fensterbau Steffen einschlichen, und nicht in einem Eigenheim. Diese Tat passt daher eher zu einer Reihe von Einbrüchen im Bitburger Raum, wo laut Dienststellenleiter Christian Hamm vor allem Betriebe zum Ziel wurden. Eine Verbindung sehen die Trierer Kollegen allerdings nicht.