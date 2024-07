Eifelwald und Gartenparty Diese fünf Rockfestivals sind ganz besonders – und kosten deutlich unter 100 Euro

Rockmusik, Camping, Ausnahmezustand: Das geht doch nur bei Rock am Ring, oder? Und da ist es doch sowieso mittlerweile so teuer, dass sich das nicht mehr jeder leisten kann, richtig? Falsch. In der Eifel und an der Mosel gibt es jede Menge Organisatoren, die Rockfestivals auf die Beine stellen.