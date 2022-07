Digitales : Glasfaser: Spatenstich nach beschwerlichem Weg 

Der Startschuss für den Glasfaserausbau in sieben Ortsgemeinden des Eifelkreises ist mit dem symbolischen Spatenstich in Oberweiler gefallen. Foto: Höser Rudolf

OBERWEILER Nach dem symbolischen Akt in Oberweiler startet der Ausbau in Neidenbach. Kreisverwaltung und Telekom informieren Bürger.

Den offiziellen Startschuss für die Ausbaumaßnahme in den sieben Eifelgemeinden gaben Telekom und Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Sonntag bei einem schweißtreibenden, symbolischen Spatenstich in Oberweiler.

„Wir starten im August in Neidenbach, dann folgt Neuheilenbach“, kündigte Jürgen Diekmann von der Telekom an. Nico Steinbach, MdL und Ortsbürgermeister in Oberweiler, wünscht sich parallel durchgeführte Arbeiten in mehreren Gemeinden. Nicht nur, weil Oberweiler nach Aussage der Telekom am Ende der Ausbaukette steht, sondern auch aus einem anderen Grund.