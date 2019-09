Wandern : Durch die Südeifel auf Schusters Rappen

Bitburg/Arzfeld Eine Woche steht die Südeifel ganz im Zeichen des Wanderns. Fünf Routen laden ein, die Region zu entdecken.

Südeifeler Drei-Flüsse Tour, Mittwoch, 2. Oktober. Los geht es um 13 Uhr in Minden auf dem Dorfplatz an der Kirche. Von dort, wo die Prüm in die Sauer fließt, geht es über den Königsberg und das Prümtal bis nach Irrel. Der 13 Kilometer lange Rundweg vorbei an der Irreler Mühle, der Nimsmündung und durch den Wald von Menningen bis zurück zum Startpunkt dauert etwa vier Stunden.