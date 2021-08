Rettungskräfte : Fusion der Wehren ist ein gutes Beispiel

Baustert Fünf Feuerwehreinheiten in der Verbandsgemeinde Bitburger Land haben sich zusammengeschlossen.

Die Feuerwehren Baustert und Brimingen hatten schon 2008 einen Kooperationsvertrag über eine Ausrückegemeinschaft, damals auch so noch nie in Deutschland praktiziert, geschlossen, der zwar eine enge Zusammenarbeit vorsah, die Selbstständigkeit der Wehren aber so weit wie möglich erhielt. 2018 wurde in den Mitgliederversammlungen in Baustert und Brimingen beschlossen, beide Einheiten zusammenzuführen und die Einheit in Brimingen aufzulösen.