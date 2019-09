Verkehrsunfall : Fünfjähriger angefahren und schwer verletzt

Bitburg Ein fünfjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 11 Uhr in der Brodenheckstraße in Bitburg schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

