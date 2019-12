Infotag für Viertklässler und ihre Eltern : Für alle, die an die „Mätti“ wollen

Bitburg (red) Alle Schüler der vierten Klassen sind am Samstag, 11. Januar, mit ihren Eltern zu einem Informationstag an der Kooperativen Gesamtschule Sankt-Matthias Bitburg eingeladen. Von 10 bis 13 Uhr geben Schüler und Lehrer einen Einblick in das Angebot der Schule.

