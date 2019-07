Folklore-Festival : Für ein Europa der Vielstimmigkeit in Bitburg

Für ein Europa der Vielstimmigkeit in Bitburg

Bitburg Nicht so wie immer, aber wieder mal gut: Vor rund 300 geladenen Gästen hat Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels das Folklore-Festival offiziell eröffnet. Es ging um Europa, die Bedeutung der Kulturen und eine besondere Freundschaft.

Es wurde zusammengerückt, sich ausgetauscht und gelacht. Genau das, was dieses Wochenende in Bitburg Programm ist. Anders als sonst wurde der Eröffnungsabend des Folklore-Festivals nicht einem der Teilnehmerländer gewidmet, sondern Bitburg besann sich auf seine Gastgeberrolle als Stadt im Herzen Europas. Da passte der Vortrag von Heinrich Kreft, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Luxemburg, über „Ein Europa der Kultur und Kulturen“ perfekt.