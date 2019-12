Glaube : Einladung zum Waldadvent am Wascheider See

Wascheid Viele Familien mit ihren Kindern haben in den vergangenen Jahren den Waldadvent der Pfarreiengemeinschaft Prüm am Wascheider See erlebt. In diesem Jahr sind sie dazu ebenfalls wieder eingeladen: am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr.

Auf dem Weg am Seeufer und dem Mehlenbach entlang folgen die Teilnehmer Erzengel Michael, der auf der Suche nach Tieren für den Stall in Bethlehem ist und unterwegs vielen von ihnen begegnen wird – bis zum Ziel im Stall auf dem Ziegenhof Steinrausch.