KONZERT : Für Guildo Horn gibt’s keine Tickets mehr

RITTERSDORF Der Trierer Schlagerbarde kommt am Samstag nach Rittersdorf. Alle Karten waren innerhalb von zwei Tagen verkauft.

Der Run auf die Tickets war so groß, dass das Konzert auf der Burgwiese innerhalb von zwei Tagen ausverkauft war. Und das, obwohl lediglich in sozialen Netzwerken auf das Ereignis hingewiesen worden war.

Damit habe keiner gerechnet, sagt Stalpes, aber trotz der Besucherzahl um die 280 sei man, was die Corona-Auflagen angehe, auf der sicheren Seite. Das Ordnungsamt habe alles geprüft, die Einhaltung der Abstandsregeln sei gewährleistet, die Besucher dürften nur mit maximal zehn Personen an einem Platz sein, die Toiletten würden regelmäßig desinfiziert – und und und. Für die Eintrittskarten hat man sich, etwas Besonderes einfallen lassen: abreißbare Abschnitte, auf denen die Besucher ihre Kontaktdaten angeben müssen – die behalten die Veranstalter vier Wochen, wie es die Corona-Regeln vorschreiben.

Apropos Kontakt: Wie kamen die Rittersdorfer denn ausgerechnet an den Schlagerbarden? Man habe in der Vereinsgemeinschaft überlegt, eine Veranstaltung anzubieten, aber ein Dorffest sei wegen der Corona-Auflagen schwierig umsetzbar gewesen. Die Idee eines Picknickkonzertes kam auf, schließlich habe jemand aus den Reihen der Organisatoren Guildo Horn erwähnt, mit dem er bereits zu tun gehabt habe. Der Kontakt war schnell hergestellt – und tatsächlich, der Schlagerbarde hatte Zeit und Lust. Er und seine Band sind für Sonntag, 23. August, im ZDF-Fernsehgarten engagiert. Da kommen sie quasi auf dem Weg nach Mainz – am Samstagabend einfach in Rittersdorf vorbei. Passt.