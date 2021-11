Bildung : Tag der offenen Tür am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf

Interessante Angebote zum Mitmachen gab es am Tag der offenen Tür des Biesdorfer SJG. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Biesdorf (red) Kinder und deren Eltern, die sich für eine Anmeldung am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf interessieren, haben am Tag der offenen Tür ein breites Angebot erlebt.

Unterricht in Fremdsprachen, Naturwissenschaften oder Geografie, musische, sportliche oder naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften oder einfach nur die Schule entdecken: All das war möglich an einem Tag, an dem die Türen der Schule im wörtlichen Sinn offen standen.

So gab es bei der Theater-AG interessante Einblicke in kleine szenische Vorführungen, bei der Roboter-AG konnte man kleine Fahrzeuge selbst für Strecken programmieren oder im neuen Fachtrakt der Schule mikro­skopieren. Das Kollegium informierte über die Sprachenwahl, das besonderes pädagogisches Konzept, die Digitalisierung und Sportangebote.

Es werden auch individuelle Führungen mit Anmelde- und Beratungsgesprächen angeboten. Termine im Sekretariat, 06566/8060, E-Mail: schule@sjg-biesdorf.de