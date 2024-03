Funklöcher in der Eifel Mit Hilfe der Müllabfuhr zum besseren Netz?

Der Eifeler kennt sich mit vielen Sachen besonders gut aus. Die einen sagen: Bier brauen. Die anderen: Landwirtschaft. Niemand wird hierbei widersprechen: kein Netz haben. Was Mobilfunk angeht, ist kaum jemand so schlecht dran wie der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Nach Angaben der Mobilfunkbetreiber liegen zehn der 50 schlimmsten Funklöcher in Rheinland-Pfalz im Eifelkreis. Besonders im Westen des Kreises, an der Grenze zu Luxemburg und Belgien, sind LTE und 4G teilweise sehr schlecht ausgebaut.