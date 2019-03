(red) Ein Fußgänger wurde auf der Landstraße zwischen Lauperath und Lichtenborn (Verbandsgemeinde Arzfeld) bei einem Unfall schwer verletzt.

Der Mann war dort, auf der Landstraße 9, am Donnerstag gegen 19.50 Uhr zu Fuß in Richtung Lauperath unterwegs. Er wurde nach Angaben der Polizei Prüm von zwei ihm hintereinander entgegenkommenden Autos erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach Versorgung durch den Notarzt noch an der Unfallstelle, musste der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Prüm, Telefon 06551/942-0, oder per E-Mail an die Adresse pipruem@polizei.rlp.de